UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Застрелил безоружного. В Украине начинается первый суд по военным преступлениям РФ

Фото: обвиняемый российский сержант Вадим Шишимарин (скриншот youtube)
Автор: Артем Горовенко

Киевский суд сегодня, 13 мая, начнет слушания по делу российского военнослужащего Вадима Шишимарина. Это первое с начала вторжения России уголовное дело о военных преступлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что подсудимый - 21-летний командир одного из подразделений Кантемировской танковой дивизии. Его обвиняют в том, что он воевал в Сумской области и убил безоружного мирного жителя в селе Чупаховка.

По данным следствия, после того, как украинские военные обстреляли российскую колонну Шишимарин и еще четыре российских солдата обстреляли гражданский автомобиль и угнали его, пытаясь спастись. После этого в селе Чупаховка он застрелил безоружного 62-летнего мужчину, который ехал на велосипеде и разговаривал по телефону. Преступление было совершено из автомата АК-74 в десяткам метров от дома жертвы.

Шишимарин задержан, прокуроры считают, что собрано достаточно доказательств его причастности к нарушению законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. За эти действия ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Кроме того, в ближайшие дни может начаться рассмотрение еще двух дел, в том числе над российским военным Михаилом Романовым, который обвиняется в изнасиловании и убийстве в одном из сел Броварского района под Киевом.

Напомним, ранее сообщалось, что Совет ООН по правам человека принял резолюцию по расследованию военных преступлений России в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины