Совет ООН по правам человека принял резолюцию по расследованию преступлений России
Совет ООН по правам человека принял резолюцию по расследованию возможных злоупотреблений со стороны российских войск в Украине с целью привлечения виновных к ответственности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
В частности, более 50 стран поддержали просьбу Киева о проведении специальной сессии Рады для рассмотрения "ухудшения ситуации с правами человека в Украине вследствие российской агрессии".
Резолюция была принята значительным большинством голосов: 33 депутата проголосовали за, а двое - Китай и Эритрея - против. Также воздержались 12.
Ранее мы сообщали, что Совет ООН по правам человека создал комиссию по расследованию преступлений России в Украине.
Также мы писали, что Украина призвала ООН провести спецсессию по военным преступлениям РФ.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!