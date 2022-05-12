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Совет ООН по правам человека принял резолюцию по расследованию преступлений России

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Четверг 12 мая 2022 18:41
Совет ООН по правам человека принял резолюцию по расследованию преступлений России ООН (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Совет ООН по правам человека принял резолюцию по расследованию возможных злоупотреблений со стороны российских войск в Украине с целью привлечения виновных к ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В частности, более 50 стран поддержали просьбу Киева о проведении специальной сессии Рады для рассмотрения "ухудшения ситуации с правами человека в Украине вследствие российской агрессии".

Резолюция была принята значительным большинством голосов: 33 депутата проголосовали за, а двое - Китай и Эритрея - против. Также воздержались 12.

Ранее мы сообщали, что Совет ООН по правам человека создал комиссию по расследованию преступлений России в Украине.

Также мы писали, что Украина призвала ООН провести спецсессию по военным преступлениям РФ.

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