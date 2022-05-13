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Застрелив неозброєного. В Україні починається перший суд щодо військових злочинів РФ

Фото: обвинувачений російський сержант Вадим Шишимарін (скріншот youtube)
Автор: Артем Горовенко

Київський суд сьогодні, 13 травня, розпочне слухання у справі російського військовослужбовця Вадима Шишимаріна. Це перша з початку вторгнення Росії кримінальна справа про військові злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Повідомляється, що підсудний - 21-річний командир одного з підрозділів Кантемирівської танкової дивізії. Його звинувачують у тому, що він воював у Сумській області і вбив неозброєного мирного жителя в селі Чупахівка.

За даними слідства, після того, як українські військові обстріляли російську колону Шишимарін та ще чотири російські солдати обстріляли цивільний автомобіль і викрали його, намагаючись врятуватися. Після цього в селі Чупахівка він застрелив неозброєного 62-річного чоловіка, який їхав на велосипеді і розмовляв по телефону. Злочин було скоєно з автомата АК-74 в десяткам метрів від будинку жертви.

Шишимарін затриманий, прокурори вважають, що зібрано достатньо доказів його причетності до порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. За ці дії йому загрожує від 10 до 15 років в'язниці або довічне ув'язнення.

Крім того, в найближчі дні може початися розгляд ще двох справ, у тому числі над російським військовим Михайлом Романовим, який звинувачується в згвалтуванні і вбивстві в одному з сіл Броварського району під Києвом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада ООН з прав людини прийняла резолюцію щодо розслідування військових злочинів Росії в Україні.

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Війна Росії проти України