Застосування РФ ядерної зброї проти України стане серйозною помилкою, - Байден

"Росія зробить неймовірно серйозну помилку, якщо застосує тактичну ядерну зброю. Я ще не впевнений, що це операція під хибним прапором. Я не знаю. Але це було б серйозною, серйозною помилкою", - заявив Байден.

Раніше Байден неодноразово застерігав Росію від використання будь-якого типу ядерної зброї у війні проти України, заявляючи, що наслідки будуть катастрофічними, але не пояснюючи, як відреагують Сполучені Штати.