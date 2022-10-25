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Застосування РФ ядерної зброї проти України стане серйозною помилкою, - Байден

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російське військове та політичне керівництво зробить неймовірно серйозну помилку, якщо застосує тактичну ядерну зброю.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

"Росія зробить неймовірно серйозну помилку, якщо застосує тактичну ядерну зброю. Я ще не впевнений, що це операція під хибним прапором. Я не знаю. Але це було б серйозною, серйозною помилкою", - заявив Байден.

Раніше Байден неодноразово застерігав Росію від використання будь-якого типу ядерної зброї у війні проти України, заявляючи, що наслідки будуть катастрофічними, але не пояснюючи, як відреагують Сполучені Штати.

Перші вкидання про "брудну бомбу" почали з'являтися ще 23 жовтня - тоді міністр оборони РФ Сергій Шойгу зателефонував колегам із Франції та Німеччини і заявив, що Україна збирається використовувати цю зброю, а її розробка нібито вже перебуває на фінальній стадії.

24 жовтня глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україні вдалося "на зльоті" зірвати спецоперацію РФ із вкиданням щодо розробки "брудної бомби" українськими військовими - в інших країнах не вірять у слова РФ. В "Енергоатомі" пояснили, що означають звинувачення Росії у створенні "брудної бомби".

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