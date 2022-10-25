RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Применение РФ ядерного оружия против Украины станет серьезной ошибкой, - Байден

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российское военное и политическое руководство совершит невероятно серьезную ошибку, если применит тактическое ядерное оружие.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

"Россия совершит невероятно серьезную ошибку, если применит тактическое ядерное оружие. Я еще не уверен в том, что это операция под ложным флагом. Я не знаю. Но это было бы серьезной, серьезной ошибкой", - заявил Байден.

Байден ранее неоднократно предостерегал Россию от использования любого типа ядерного оружия в войне против Украины, заявляя, что последствия будут катастрофическими, но не объясняя, как отреагируют Соединенные Штаты.

Первые вбросы о "грязной бомбе" начали появляться еще 23 октября - тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу позвонил по телефону коллегам из Франции и Германии и заявил, что Украина собирается использовать это оружие, а его разработка якобы уже находится на финальной стадии.

24 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украине удалось "на взлете" сорвать спецоперацию РФ с вбросом о разработке "грязной бомбы" украинскими военными - в других странах не верят в слова РФ. В "Энергоатоме" объяснили, что означают обвинения России в создании "грязной бомбы".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуДжозеф БайденЯдерное оружиеРоссийская Федерация