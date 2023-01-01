Застосування КНДР ядерної зброї "обрушить" режим у країні, - міноборони Південної Кореї

У Міноборони Південної Кореї заявили, що будь-яка спроба КНДР застосувати ядерну зброю призведе до падіння режиму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Yonhap.
"Ми серйозно попереджаємо, що якщо Північна Корея спробує застосувати ядерну зброю, це призведе до падіння режиму Кім Чен Іна, згодом він просто обрушиться", - йдеться у текстовому повідомленні міністерства.
Також у Південній Кореї закликали КНДР негайно припинити свої ядерні розробки та повернутися на шлях денуклеаризації, закликавши чітко усвідомити, що така корекція курсу буде єдиним способом покращити умови життя свого народу.
Раніше ми писали, що Північна Корея в суботу, 31 грудня, здійснила черговий ракетний запуск у напрямку акваторії Східного моря.
Нагадаємо, 26 грудня безпілотники КНДР порушили повітряний простір Південної Кореї. На перехоплення вийшла авіація і здійснила попереджувальні постріли.
До того, Північна Корея провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети і снаряд впав у винятковій економічній зоні Японії.
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