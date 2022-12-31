КНДР запустила балістичні ракети в бік Східного моря

Північна Корея у суботу, 31 грудня, здійснила черговий ракетний запуск у напрямку акваторії Східного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency .

Згідно з попередньою інформацією, обидва снаряди вже впали.

Згодом берегова охорона Японії заявила про ще одну ракету, випущену з території Північної Кореї.

За даними агентства, отриманими від Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, влада КНДР використала балістичну ракету невстановленого типу.

Нагадаємо, 26 грудня безпілотники КНДР порушили повітряний простір Південної Кореї. На перехоплення вийшла авіація і зробила попереджувальні постріли.

До слова, перед цим Північна Корея провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети і снаряд впав у винятковій економічній зоні Японії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.