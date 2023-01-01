Применение КНДР ядерного оружия "обрушит" режим в стране, - минобороны Южной Кореи

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Yonhap .

"Мы серьезно предупреждаем, что если Северная Корея предпримет попытку применить ядерное оружие, это приведет к падению режима Ким Чен Ына, в последствии он просто обрушится", - говорится в текстовом сообщении министерства.

Также в Южной Корее призвали КНДР немедленно прекратить свои ядерные разработки и вернуться на путь денуклеаризации, призвав при этом четко осознать, что такая коррекция курса будет единственным способом улучшить условия жизни своего народа.