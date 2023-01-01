Применение КНДР ядерного оружия "обрушит" режим в стране, - минобороны Южной Кореи

В Минобороны Южной Кореи заявили, что любая попытка КНДР применить ядерное оружие приведет к падению режима.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Yonhap.
"Мы серьезно предупреждаем, что если Северная Корея предпримет попытку применить ядерное оружие, это приведет к падению режима Ким Чен Ына, в последствии он просто обрушится", - говорится в текстовом сообщении министерства.
Также в Южной Корее призвали КНДР немедленно прекратить свои ядерные разработки и вернуться на путь денуклеаризации, призвав при этом четко осознать, что такая коррекция курса будет единственным способом улучшить условия жизни своего народа.
Ранее мы писали, что Северная Корея в субботу, 31 декабря, совершила очередной ракетный запуск в направлении акватории Восточного моря.
Напомним, 26 декабря беспилотники КНДР нарушили воздушное пространство Южной Кореи. На перехват вышла авиация и произвела упреждающие выстрелы.
К слову, до этого Северная Корея провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты и снаряд упал в исключительной экономической зоне Японии.
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