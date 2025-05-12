Застосування дронів та ракет: Зеленський сьогодні провів технологічну Ставку

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час вечірнього звернення.

За словами президента, на Ставці ключовими були питання ракетної програми та дронів. Він заслухав доповіді як щодо застосування дронів, так і щодо влучності, результатів ураження на фронті.

"Я хочу подякувати усім нашим вітчизняним виробникам, які працюють саме для того, щоб Україна зберігала технологічне лідерство. Також ми працюємо для захисту нашої інфраструктури, щоб були можливості захищатися довгостроково, і це системні рішення, відповідальність за реалізацію - персональна", - сказав Зеленський.

Також Зеленський сьогодні заслухав доповіді від головнокомандувача Олександра Сирського щодо ситуації на Курському та Донецькому напрямках. Там наразі тривають найбільш жорсткі бої.

Президент відзначив низку полків та бригад Збройних сил України.

"Україна відстояла свою незалежність, Україна щодня захищає власне право - право на життя, і ми обов’язково гарантуємо Україні безпеку - безпеку саме так, як потрібно", - заявив Зеленський.