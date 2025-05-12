Применение дронов и ракет: Зеленский сегодня провел технологическую Ставку

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем обсудили применение дронов и ракет на фронте.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время вечернего обращения.

По словам президента, на Ставке ключевыми были вопросы ракетной программы и дронов. Он заслушал доклады как по применению дронов, так и по точности, результатам поражения на фронте.

"Я хочу поблагодарить всех наших отечественных производителей, которые работают именно для того, чтобы Украина сохраняла технологическое лидерство. Также мы работаем для защиты нашей инфраструктуры, чтобы были возможности защищаться долгосрочно, и это системные решения, ответственность за реализацию - персональная", - сказал Зеленский.

Также Зеленский сегодня заслушал доклады от главнокомандующего Александра Сырского по ситуации на Курском и Донецком направлениях. Там сейчас продолжаются наиболее жесткие бои.

Президент отметил ряд полков и бригад Вооруженных сил Украины.

"Украина отстояла свою независимость, Украина ежедневно защищает собственное право - право на жизнь, и мы обязательно гарантируем Украине безопасность - безопасность именно так, как нужно", - заявил Зеленский.