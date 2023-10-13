Застосували водомети та газ: у Парижі поліція розігнала мітинг на підтримку палестинців

Повідомляється, що кілька осіб було затримано та доставлено до поліцейських дільниць. Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін раніше того ж дня запровадив заборону на пропалестинські мітинги з метою недопущення масових заворушень у країні.

За його словами, також будь-яка організація таких протестів призведе до арештів. У МВС Франції також закликали всі силові структури захистити всі місця, які відвідували французькі євреї.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня бойовики ХАМАС вторглися до населених пунктів Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали військових та місцевих жителів. Деякі відео своїх звірств терористи публікували у соцмережах.

У відповідь Ізраїль розпочав свою операцію проти бойовиків, військові ЦАХАЛу вже вдарили по місцях їхньої дислокації в секторі Газа.

США направили свою авіаносну групу до східної частини Середземного моря через напад терористів ХАМАС на Ізраїль. Також, за словами неназваного американського чиновника, Сполучені Штати перекинуть у Середземноморський регіон понад 20 літаків, йдеться про винищувачів F-35 та F-15. Крім того, повідомлялося про обмін розвідданими між країнами.