Применили водометы и газ: в Париже полиция разогнала митинг в поддержку палестинцев

Сообщается, что несколько человек были задержаны и доставлены в полицейские участки. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин ранее в тот же день ввел запрет на пропалестинские митинги с целью недопущения массовых беспорядков в стране.

По его словам, также любая организация подобных протестов приведет к арестам. В МВД Франции также призвали все силовые структуры защитить все места, посещаемые французскими евреями.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе боевики ХАМАС вторглись в населенные пункты Израиля. Они убивали и похищали военных и местных жителей. Некоторые видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

В ответ Израиль начал свою операцию против боевиков, военные ЦАХАЛа уже ударили по местам их дислокации в секторе Газа.

США направили свою авианосную группу в восточную часть Средиземного моря из-за нападения террористов ХАМАС на Израиль. Также, по словам неназванного американского чиновника, Соединенные Штаты перебросят в Средиземноморский регион более 20 самолетов, говорится об истребителях F-35 и F-15. Кроме того, сообщалось об обмене разведданными между странами.