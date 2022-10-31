Застосували ракети і дрони. Росіяни пошкодили 18 об'єктів у майже половині областей України

За його словами, окупанти застосували ракети та дрони для атак по Україні. Внаслідок цього знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України.

"Наслідки могли бути набагато гіршими. Але завдяки героїчній та професійній роботі ППО з понад 50-и випущених по нашій території ракет збито 44", - додав прем'єр.

Зараз у Київській, Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях тривають локальні аварійні відключення. Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів.

Шмигаль закликав українців заощаджувати електроенергію, щоб знизили навантаження на мережу.