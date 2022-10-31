Українців попередили про відключення світла через удари росіян
Російські окупанти сьогодні атакували енергетичні об'єкти в Україні. Через це можливі аварійні відключення світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка та ДТЕК.
"Через масовані обстріли критичної інфраструктури вводяться екстрені відключення електроенергії", - зазначив Тимошенко.
Він заявив, що частину російських ракет збили сили ППО, проте деякі з них влучили у ціль та пошкодили енергетичну інфраструктуру України.
Водночас енергетики додають, що вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілів російських окупантів. Українців просять обмежте використання енергоємних приладів.
Нагадаємо, сьогодні окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Ворог атакував низку областей та Київ.
Детальніше про сьогоднішній масований обстріл - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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