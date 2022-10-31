Применили ракеты и дроны. Россияне повредили 18 объектов в почти половине областей Украины

По его словам, оккупанты применили ракеты и дроны для атак по Украине. В результате обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины.

"Последствия могли быть гораздо хуже. Но благодаря героической и профессиональной работе ПВО из более чем 50 выпущенных по нашей территории ракет сбито 44", - добавил премьер.

Сейчас в Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях продолжаются локальные аварийные отключения. Энергетики продолжают ликвидировать последствия обстрелов.

Шмыгаль призвал украинцев экономить электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на сеть.