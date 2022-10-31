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Применили ракеты и дроны. Россияне повредили 18 объектов в почти половине областей Украины

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Россия сегодня, 31 октября, обстреляла десять областей Украины. В результате ударов повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

По его словам, оккупанты применили ракеты и дроны для атак по Украине. В результате обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины.

"Последствия могли быть гораздо хуже. Но благодаря героической и профессиональной работе ПВО из более чем 50 выпущенных по нашей территории ракет сбито 44", - добавил премьер.

Сейчас в Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях продолжаются локальные аварийные отключения. Энергетики продолжают ликвидировать последствия обстрелов.

Шмыгаль призвал украинцев экономить электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на сеть.

Напомним, что Украина сегодня подверглась массированной ракетной атаке со стороны России. Граждан предупредили об экстренных отключениях света из-за обстрелов оккупантов.

Подробнее о сегодняшнем массированном обстреле - читайте в материале РБК-Украина.

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