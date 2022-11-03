Застосували дрони, ракети та артилерію. Вночі окупанти знову атакували Дніпропетровську область

Російські війська в ніч проти 3 листопада знову масовано атакували Дніпропетровську область. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, об'єкт критичної інфраструктури та підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

Так, цієї ночі Повітряні сили знищили над областю 4 дрони-камікадзе "Shahed-136". Збили їх над Нікопольським районом.

Також Резніченко зазначив, що внаслідок атак були й прильоти.

Кривий Ріг

Росіяни завдали удару по об'єктах енергетичної та водної інфраструктури у Кривому Розі. Там серйозні руйнування. На місці аварій працюють усі служби.

Павлоград

Ворог завдав удару по місту, внаслідок чого постраждало промислове підприємство. Там продовжуються відновлювальні роботи.

Нікопольський район

Росіяни вночі накрили "Градами" та важкою артилерією дві громади - Нікопольську та Марганецьку.

У Нікополі внаслідок атаки спалахнула автозаправка. Вогонь уже загасили. Також ворожі снаряди пошкодили будинки, коледж, меблеве виробництво та промислове підприємство.

У Марганецькій громаді ворожі снаряди залишили без світла понад 1000 сімей. Енергетики вже працюю над відновленням енергопостачання.

Внаслідок нічних ударів загиблих та поранених немає.

Фото: наслідки нічної атаки на Дніпропетровську область (t.me/dnipropetrovskaODA)