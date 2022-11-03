Применили дроны, ракеты и артиллерию. Ночью оккупанты вновь атаковали Днепропетровскую область
Российские войска в ночь на 3 ноября вновь массированно атаковали Днепропетровскую область. В результате ударов повреждены жилые дома, объект критической инфраструктуры и предприятие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
Так, этой ночью Воздушные силы уничтожили над областью 4 дрона-камикадзе "Shahed-136". Сбили их над Никопольским районом.
Также Резниченко отметил, что вследствие атак были и прилеты.
Кривой Рог
Россияне нанесли удар по объектам энергетической и водной инфраструктуры в Кривом Роге. Там серьезные разрушения. На месте аварий работают все службы.
Павлоград
Враг нанес удар по городу, в результате чего пострадало промышленное предприятие. Там продолжаются восстановительные работы.
Никопольский район
Россияне ночью накрыли "Градами" и тяжелой артиллерией две общины - Никопольскую и Марганецкую.
В Никополе вследствие атаки загорелась автозаправка. Огонь уже потушили. Также вражеские снаряды повредили дома, колледж, мебельное производство и промышленное предприятие.
В Марганецкой общине вражеские снаряды оставили без света более 1000 семей. Энергетики уже работаю над восстановлением энергоснабжения.
Вследствие ночных ударов погибших и раненых нет.
Фото: последствия ночной атаки на Днепропетровскую область (t.me/dnipropetrovskaODA)
Напомним, вчера вечером российские войска ударили по Харькову. Обстрелы пришлись по Киевскому району, вследствие "прилетов" произошел пожар.
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