Застосунок "Приват24" не працюватиме у ніч на неділю: в чому причина

У фінустанові зазначили, що робота застосунку буде тимчасово припинення через технічні регламентні роботи.

"У ніч на 18 травня з 00:30 до 04:00, ми проводитимемо технічні роботи. У цей час вхід до Приват24 та здійснення платежів будуть тимчасово недоступні. Вибачте за незручності та дякуємо за розуміння!", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що за підсумками 2024 року, клієнтська база "ПриватБанку" становила 18,32 мільйона фізичних осіб та 910 тисяч бізнес-клієнтів.