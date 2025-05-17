Застосунок "Приват24" не працюватиме у ніч на неділю: в чому причина

В ніч на неділю, 18 травня, "ПриватБанк" тимчасово обмежить роботу застосунку "Приват24".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт банку.
У фінустанові зазначили, що робота застосунку буде тимчасово припинення через технічні регламентні роботи.
"У ніч на 18 травня з 00:30 до 04:00, ми проводитимемо технічні роботи. У цей час вхід до Приват24 та здійснення платежів будуть тимчасово недоступні. Вибачте за незручності та дякуємо за розуміння!", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що за підсумками 2024 року, клієнтська база "ПриватБанку" становила 18,32 мільйона фізичних осіб та 910 тисяч бізнес-клієнтів.
На початку травня "ПриватБанк" відновив продаж залізничних квитків через власні сервіси. Перебої були викликані нещодавньою масштабною кібератакою на сервіси "Укрзалізниці".
Раніше фінустанова оновила дизайн та розширила можливості сервісу "Приват24".
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