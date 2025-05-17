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Приложение "Приват24" не будет работать в ночь на воскресенье: в чем причина

Фото: Приват24 временно приостановит работу (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

В ночь на воскресенье, 18 мая, "ПриватБанк" временно ограничит работу приложения "Приват24".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт банка.

В финучреждении отметили, что работа программы будет временно приостановлена из-за технических регламентных работ.

"В ночь на 18 мая с 00:30 до 04:00, мы будем проводить технические работы. В это время вход в Приват24 и осуществления платежей будут временно недоступны. Извините за неудобства и спасибо за понимание!", - говорится в сообщении.

Отметим, что по итогам 2024 года, клиентская база "ПриватБанка" составляла 18,32 миллиона физических лиц и 910 тысяч бизнес-клиентов.

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