UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Застосунок Lookout для людей з порушенням зору отримав українську мову

Фото: додаток Lookout став доступний українською (скрін відео)
Автор: Каріна Левицька

Застосунок Lookout, який використовують люди з порушеннями зору, тепер доступний і українською мовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства охорони здоров'я.

Додаток "Lookout", що працює на базі штучного інтелекту і допомагає людям із вадами зору легше виконувати щоденні завдання, компанія "Google" випустила ще у 2018 році.

Проте 6 вересня в офіційному блозі компанії з’явилося повідомлення про реліз українськомовної версії застосунку.

Зараз українська локалізація дає користувачам застосувати один із трьох режимів

  • "Текст",
  • "Документи",
  • "Вивчення об’єктів навколо".

Режим тексту (увімкнений в додатку за замовчуванням) найкраще підійде, коли користувачу потрібно озвучити невелику кількість тексту. У цьому режимі можна сортувати пошту або розпізнавати вказівники й вивіски.

Розробники попереджають: якщо текст не вдається чітко розпізнати, можна змінити орієнтацію екрана з горизонтальної на вертикальну (або навпаки) чи наблизити або віддалити текст.

Режим документа дозволяє озвучувати цілі сторінки з надрукованим або рукописним текстом.  

Режим дослідження завдяки камері дозволяє ідентифікувати обʼєкти довкола, що може бути особливо корисним, якщо людина з вадами зору опинилася в незнайомому місці.

Цей режим наразі перебуває на етапі бета-тестування, тому працює менш точно, ніж інші.

Загалом, за даними МОЗ, додаток "Lookout" доступний 24 мовами.

Найповніший функціонал має англомовна версія - її користувачі, наприклад, можуть завдяки смартфону розпізнавати номінал банкнот, зчитувати штрих-коди пакування харчових продуктів або графічні зображення.

Найкраще застосунок працює на пристроях, які мають понад два гігабайти оперативної пам’яті з операційною системою Android 6.0 і новішими її версіями.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Україні сайти державних органів будуть більш доступними для людей з порушенням зору, слуху чи моторики.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні спростили процедуру оформлення інвалідності для військових.

Також ми писали, що Верховна рада ухвалила законопроект, який розширює перелік людей з інвалідністю в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
лікарілікарні