Застосунок Lookout для людей з порушенням зору отримав українську мову

Додаток "Lookout", що працює на базі штучного інтелекту і допомагає людям із вадами зору легше виконувати щоденні завдання, компанія "Google" випустила ще у 2018 році.

Проте 6 вересня в офіційному блозі компанії з’явилося повідомлення про реліз українськомовної версії застосунку.

Зараз українська локалізація дає користувачам застосувати один із трьох режимів:

"Текст",

"Документи",

"Вивчення об’єктів навколо".

Режим тексту (увімкнений в додатку за замовчуванням) найкраще підійде, коли користувачу потрібно озвучити невелику кількість тексту. У цьому режимі можна сортувати пошту або розпізнавати вказівники й вивіски.

Розробники попереджають: якщо текст не вдається чітко розпізнати, можна змінити орієнтацію екрана з горизонтальної на вертикальну (або навпаки) чи наблизити або віддалити текст.

Режим документа дозволяє озвучувати цілі сторінки з надрукованим або рукописним текстом.

Режим дослідження завдяки камері дозволяє ідентифікувати обʼєкти довкола, що може бути особливо корисним, якщо людина з вадами зору опинилася в незнайомому місці.

Цей режим наразі перебуває на етапі бета-тестування, тому працює менш точно, ніж інші.

Загалом, за даними МОЗ, додаток "Lookout" доступний 24 мовами.

Найповніший функціонал має англомовна версія - її користувачі, наприклад, можуть завдяки смартфону розпізнавати номінал банкнот, зчитувати штрих-коди пакування харчових продуктів або графічні зображення.

Найкраще застосунок працює на пристроях, які мають понад два гігабайти оперативної пам’яті з операційною системою Android 6.0 і новішими її версіями.

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