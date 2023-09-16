Приложение Lookout для людей с нарушением зрения получило украинский язык

Приложение "Lookout", работающее на базе искусственного интеллекта и помогающее людям с недостатками зрения легче выполнять ежедневные задания, компания "Google" выпустила еще в 2018 году.

Однако 6 сентября в официальном блоге компании появилось сообщение о релизе украиноязычной версии приложения.

Сейчас украинская локализация дает пользователям применить один из трех режимов.

"Текст",

"Документы",

"Изучение объектов вокруг".

Режим текста (включенный в приложении по умолчанию) лучше всего подойдет, когда пользователю нужно озвучить небольшое количество текста. В этом режиме можно сортировать почту или распознавать указатели и вывески.

Разработчики предупреждают: если текст не удается точно распознать, можно изменить ориентацию экрана с горизонтальной на вертикальную (или наоборот) или приблизить или удалить текст.

Режим документа позволяет озвучивать целые страницы с распечатанным или рукописным текстом.

Режим исследования благодаря камере позволяет идентифицировать окружающие объекты, что может быть особенно полезным, если человек с недостатками зрения оказался в незнакомом месте.

Этот режим находится на этапе бета-тестирования, поэтому работает менее точно, чем другие.

В целом, по данным Минздрава, приложение "Lookout" доступно на 24 языках.

Самый полный функционал имеет англоязычная версия - ее пользователи, например, могут благодаря смартфону распознавать номинал банкнот, считывать штрих-коды упаковки пищевых продуктов или графические изображения.

Лучшее приложение работает на устройствах, имеющих более двух гигабайт оперативной памяти с операционной системой Android 6.0 и более новейшими ее версиями.

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