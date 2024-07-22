Застосунок "Київ Цифровий" не працює: у чому причина

Так, після авторизації спливає вікно з повідомленням, що "через технічні негаразди можуть виникати складнощі у роботі застосунку".

"Спеціалісти вже працюють, щоб все стало на свої місця", - ідеться у повідомленні.

Фото: збій роботи у застосунку "Київ Цифровий" 22 липня (скрін rbc.ua)

Наразі відомо, що користувачі застосунку не можуть скористатись відповідними сервісами через проблеми з доступом. Зокрема, нарікання є на неможливість оплати через "Київ Цифровий" попри наявні на рахунку кошти.