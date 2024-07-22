Застосунок "Київ Цифровий" не працює: у чому причина

Застосунок "Київ Цифровий" наразі недоступний для користувачів. Причина проблем із доступом пов'язана зі збоєм роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на застосунок "Київ Цифровий".
Так, після авторизації спливає вікно з повідомленням, що "через технічні негаразди можуть виникати складнощі у роботі застосунку".
"Спеціалісти вже працюють, щоб все стало на свої місця", - ідеться у повідомленні.
Наразі відомо, що користувачі застосунку не можуть скористатись відповідними сервісами через проблеми з доступом. Зокрема, нарікання є на неможливість оплати через "Київ Цифровий" попри наявні на рахунку кошти.
Нагадаємо, у ніч з 20 на 21 липня в застосунку "Київ Цифровий" проводили технічні роботи. У зв'язку з цим тимчасово не працювала оплата сервісів.
Також напередодні РБК-Україна писало про збій, який нещодавно стався у застосунку "Київ Цифровий".
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