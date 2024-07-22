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Приложение "Киев Цифровой" не работает: в чем причина

Фото: сбой в работе приложения Киев Цифровой 22 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

Приложение "Киев Цифровой" пока недоступно для пользователей. Причина проблем с доступом связана со сбоем работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приложение "Киев Цифровой".

Так, после авторизации всплывает окно с сообщением, что "из-за технических проблем могут возникать сложности в работе приложения".

"Специалисты уже работают, чтобы все стало на свои места", - говорится в сообщении.

Фото: сбой работы в приложении "Киев Цифровой" 22 июля (скрин rbc.ua)

Пока известно, что пользователи приложения не могут воспользоваться соответствующими сервисами из-за проблем с доступом. В частности, есть нарекания на невозможность оплаты через "Киев Цифровой", несмотря на имеющиеся на счету средства.

Проблемы в работе приложения "Киев Цифровой"

Напомним, в ночь с 20 на 21 июля в приложении "Киев Цифровой" проводились технические работы. В связи с этим временно не работала оплата сервисов.

Также накануне РБК-Украина писало о сбое, недавно произошедшем в приложении "Киев Цифровой".

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