У роботі застосунку "Київ Цифровий" стався збій: що не працює

Сьогодні, 4 липня, у застосунку "Київ Цифровий" стався збій, через що неможливо придбати квитки на проїзд у громадському транспорті.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Під час спроби придбати квиток, застосунок попереджає про тимчасовий збій у платіжному сервісі. Наразі причина несправності невідома. Фото: у роботі застосунку "Київ Цифровий" стався збій (скриншот) "Київ Цифровий" "Київ Цифровий" - це мобільний застосунок, розроблений для жителів та гостей Києва, який покликаний спростити життя у місті. За допомогою цього додатку ви можете отримувати доступ до низки міських послуг: сплачувати за проїзд у громадському транспорті та купувати електронні квитки

оплачувати паркування

передавати показання лічильників води та газу

сплачувати комунальні послуги

замовляти та отримувати адміністративні послуги