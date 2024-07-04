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У роботі застосунку "Київ Цифровий" стався збій: що не працює

Четвер 04 липня 2024 13:50
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У роботі застосунку "Київ Цифровий" стався збій: що не працює Ілюстративне зобравження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 4 липня, у застосунку "Київ Цифровий" стався збій, через що неможливо придбати квитки на проїзд у громадському транспорті.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Під час спроби придбати квиток, застосунок попереджає про тимчасовий збій у платіжному сервісі.

Наразі причина несправності невідома.

У роботі застосунку &quot;Київ Цифровий&quot; стався збій: що не працює

Фото: у роботі застосунку "Київ Цифровий" стався збій (скриншот)

"Київ Цифровий"

"Київ Цифровий" - це мобільний застосунок, розроблений для жителів та гостей Києва, який покликаний спростити життя у місті. За допомогою цього додатку ви можете отримувати доступ до низки міських послуг:

  • сплачувати за проїзд у громадському транспорті та купувати електронні квитки
  • оплачувати паркування
  • передавати показання лічильників води та газу
  • сплачувати комунальні послуги
  • замовляти та отримувати адміністративні послуги

Нагадаємо, РБК-Україна писало про збій, який нещодавно стався у застосунку "Київ Цифровий" й роботі онлайн-сервісів "Київпастранс".

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