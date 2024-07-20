Киян попередили про технічні роботи у "Київ Цифровий"

В ніч з 20 на 21 липня в застосунку "Київ Цифровий" проводитимуться технічні роботи. У зв'язку з цим тимчасово не працюватиме оплата сервісів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

За даними КМДА, з 23:00 20 липня до 12:00 21 липня не працюватиме оплата сервісів у застосунку "Київ Цифровий".

Платіжний провайдер, який використовується у "Київ Цифровий", буде проводити заплановані технічні роботи. Через це не буде доступне проведення оплати за паркування і проїзд у громадському транспорті.

"Технічні роботи проводяться задля стабільності та швидкості роботи сервісу. До обіду 21 липня можливість проводити оплату повернеться. Дякуємо за розуміння!" - наголосили спеціалісти платіжного провайдера.