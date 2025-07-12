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У застосунку "Резерв+" знову стався збій

Субота 12 липня 2025 12:35
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У застосунку "Резерв+" знову стався збій Фото: у застосунку "Резерв+" знову стався збій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У "Резерв+" сьогодні зранку, 12 липня, знову стався технічний збій. Фіксується дуже повільна робота мобільного застосунку, також спостерігається неможливість увійти у свій акаунт.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Користувачі застосунку повідомляють, що через помилку при завантаженні персональних даних, неможливо отримати доступ до війського-облікових документів, інформації про бронювання, відстрочку тощо.

Попередній раз проблеми у роботі застосунку фіксувались 10 липня. Під час спроби увійти до системи застосунок також довго завантажувався й зрештою вибивав помилку.

"Сталось щось дивне. Будь ласка, повторіть спробу пізніше", - зазначається на головному екрані.

У застосунку &quot;Резерв+&quot; знову стався збій

Нові функції "Резерв+"

"Резерв+" - це мобільний застосунок, який було розроблено для призовників, військовозобов'язаних та резервістів. У профілі кожен може оновити свої облікові дані й отримати електронний військово-обліковий документ.

Як розповідала нещодавно заступниця голови Міністерства оборони з цифровізації Катерина Черногоренко, військовозобов’язані, які не встигли вчасно оновити персональні дані, відтепер можуть сплатити штраф у "Резерв+" онлайн. Більше того, на оплату онлайн діятиме 50% знижка.

В першій версії сервісу доступна лише сплата штрафу за невчасне уточнення персональних даних, однак згодом сплатити штраф можна буде і за інші порушення військового обліку.

Міноборони зазначило, що штрафи запускаються поступово, щоб рівномірно розподілити навантаження на новий сервіс. Повністю сервіс розгорнеться впродовж наступних кількох днів.

Також раніше у застосунку додалась можливість подавати кілька груп відстрочки онлайн, без обов'язкового відвідування ТЦК.

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