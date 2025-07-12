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В приложении "Резерв+" снова произошел сбой

Суббота 12 июля 2025 12:35
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В приложении "Резерв+" снова произошел сбой Фото: в приложении "Резерв+" снова произошел сбой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В "Резерв+" сегодня утром, 12 июля, снова произошел технический сбой. Фиксируется очень медленная работа мобильного приложения, также наблюдается невозможность войти в свой аккаунт.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Пользователи приложения сообщают, что из-за ошибки при загрузке персональных данных, невозможно получить доступ к военно-учетным документам, информации о бронировании, отсрочке и тому подобное.

Предыдущий раз проблемы в работе приложения фиксировались 10 июля. При попытке войти в систему приложение также долго загружалось и в конце концов выбивало ошибку.

"Произошло что-то странное. Пожалуйста, повторите попытку позже", - отмечается на главном экране.

В приложении &quot;Резерв+&quot; снова произошел сбой

Новые функции "Резерв+"

"Резерв+" - это мобильное приложение, которое было разработано для призывников, военнообязанных и резервистов. В профиле каждый может обновить свои учетные данные и получить электронный военно-учетный документ.

Как рассказывала недавно заместитель главы Министерства обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко, военнообязанные, которые не успели вовремя обновить персональные данные, отныне могут оплатить штраф в "Резерв+" онлайн. Более того, на оплату онлайн будет действовать 50% скидка.

В первой версии сервиса доступна только уплата штрафа за несвоевременное уточнение персональных данных, однако впоследствии оплатить штраф можно будет и за другие нарушения воинского учета.

Минобороны отметило, что штрафы запускаются постепенно, чтобы равномерно распределить нагрузку на новый сервис. Полностью сервис развернется в течение следующих нескольких дней.

Также ранее в приложении добавилась возможность подавать несколько групп отсрочки онлайн, без обязательного посещения ТЦК.

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