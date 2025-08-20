У застосунку "Резерв+" з'явилась нова послуга: кому знадобиться та як скористатись

У Міноборони назвали алгоритм дій для сплати штрафу:

завантажте "Резерв+";

перейдіть до розділу "Штрафи онлайн" і подайте заяву про визнання порушення;

протягом трьох днів ТЦК має розглянути заяву і надіслати постанову. Після цього зʼявляється можливість сплатити штраф у розмірі 8 500 грн – 50% від повної суми. На сплату є 20 днів.

У оборонному відомстві зазначили, що якщо не зробити це впродовж 20 днів, доведеться сплатити повну суму – 17 тисяч грн. У разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме 34 тисячі грн.

Якщо ігнорувати штраф з моменту рішення про його винесення протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до Єдиного реєстру боржників.

Після сплати штрафу червона стрічка в застосунку з попередженням про порушення зникне. Сплата штрафу дозволяє закрити відповідне порушення, але не скасовує обов’язку виконувати вимоги військового обліку.

Планується, що до кінця серпня в "Резерв+" буде доступна можливість сплатити штраф за всі види порушень правил військового обліку.