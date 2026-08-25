У застосунку Ощадбанку стався збій: коли він запрацює

Збій в роботі Ощадбанку

В Ощадбанку повідомили, що наразі відбувається часткове обмеження доступу до електронних сервісів Ощадбанку. Причина - спрацювання систем безпеки.

Зазначено, що можуть бути тимчасово недоступними:

мобільний додаток банку,

сервіси для юридичних осіб.

Проте до 17:00 робота систем має бути повністю стабілізована.

У банку перепросили клієнтів за тимчасові незручності.

Раніше РБК-Україна писало, що у березні на серверах Ощадбанку спрацювали захисні протоколи через підозру хакерської атаки.

Також повідомлялося, що у квітні 2025 року "Ощадбанк" і "Нова пошта" повідомили про відновлення роботи сервісів після збою.