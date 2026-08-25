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У застосунку Ощадбанку стався збій: коли він запрацює

15:26 25.08.2026 Вт
1 хв
Кілька електронних сервісів Ощадбанку "підвисли"
aimg Олена Бджола
Фото: В Ощадбанку стався збій (flicr.com)

Кілька годин тому клієнти у соцмережах почали скаржитися на збій у роботі сайта і мобільного додатка Ощадбанку. Представники банка відкрили причину

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ощадбанку у Telegram.

Збій в роботі Ощадбанку

В Ощадбанку повідомили, що наразі відбувається часткове обмеження доступу до електронних сервісів Ощадбанку. Причина - спрацювання систем безпеки.

Зазначено, що можуть бути тимчасово недоступними:

  • мобільний додаток банку,
  • сервіси для юридичних осіб.

Проте до 17:00 робота систем має бути повністю стабілізована.

У банку перепросили клієнтів за тимчасові незручності.

Раніше РБК-Україна писало, що у березні на серверах Ощадбанку спрацювали захисні протоколи через підозру хакерської атаки.

Також повідомлялося, що у квітні 2025 року "Ощадбанк" і "Нова пошта" повідомили про відновлення роботи сервісів після збою.

Крім того, 14 червня Ощадбанк провів масштабне оновлення своїх систем. У зв'язку з цим протягом дня онлайн-банкінг та відділення були недоступні.

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