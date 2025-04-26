"Нова пошта" та "Ощадбанк" відновили роботу після збою

"Ощадбанк" і "Нова пошта" повідомили про відновлення роботи сервісів після збою. Наразі всі послуги працюють у штатному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови правління "Ощадбанку" Сергія Наумова та "Нову пошту".

Сервіси "Нової пошти" та "Ощадбанку", які раніше зазнали перебоїв через проблеми у зовнішньому дата-центрі, знову працюють у штатному режимі.

В "Ощадбанку" повідомили, що всі їхні сервіси стабільно функціонують.

У "Новій пошті" також підтвердили відновлення роботи, додавши, що наразі ще спостерігаються тимчасові труднощі із доступом до сайту.

Команда вже працює над повним усуненням цих технічних несправностей.