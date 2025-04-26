"Нова пошта" та "Ощадбанк" відновили роботу після збою
"Ощадбанк" і "Нова пошта" повідомили про відновлення роботи сервісів після збою. Наразі всі послуги працюють у штатному режимі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови правління "Ощадбанку" Сергія Наумова та "Нову пошту".
Сервіси "Нової пошти" та "Ощадбанку", які раніше зазнали перебоїв через проблеми у зовнішньому дата-центрі, знову працюють у штатному режимі.
В "Ощадбанку" повідомили, що всі їхні сервіси стабільно функціонують.
У "Новій пошті" також підтвердили відновлення роботи, додавши, що наразі ще спостерігаються тимчасові труднощі із доступом до сайту.
Команда вже працює над повним усуненням цих технічних несправностей.
Нагадаємо, зранку 26 квітня стало відомо, що в Україні стався масштабний збій, зокрема, не працюють "Дія" "Нова пошта" і не тільки.
Було відомо, що не працюють термінали, "Дія", сайт "Нової пошти", не можливо розрахуваться у метро.
Також, за даними прес-служби фінустанови, ці проблеми стосувалися не лише "Ощадбанку", але й багатьох інших надавачів діджитальних послуг.
Був збій у дуже великому інфраструктурному обʼєкту, який обслуговував, фінансові установи, поштового перевізника і не тільки.
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