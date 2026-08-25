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В приложении Ощадбанка произошел сбой: когда он заработает

15:26 25.08.2026 Вт
1 мин
Несколько электронных сервисов Ощадрбанка "подвисли"
aimg Елена Бджола
Фото: В Ощадбанке произошел сбой (flicr.com)

Несколько часов назад клиенты в соцсетях начали жаловаться на сбой в работе сайта и мобильного приложения Ощадбанка. Представители банка открыли причину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ощадбанка в Telegram.

Сбой в работе Ощадбанка

В Ощадбанке сообщили, что в настоящее время происходит частичное ограничение доступа к электронным сервисам Ощадбанка. Причина - срабатывание систем безопасности.

Указано, что они могут быть временно недоступны:

  • мобильное приложение банка,
  • сервисы для юридических лиц.

Однако к 17:00 работа систем должна быть полностью стабилизирована.

В банке извинились перед клиентами за временные неудобства.

Ранее РБК-Украина писала, что в марте на серверах Ощадбанка сработали защитные протоколы по подозрению хакерской атаки.

Также сообщалось, что в апреле 2025 года Ощадбанк и Новая почта сообщили о возобновлении работы сервисов после сбоя.

Кроме того, 14 июня Ощадбанк провел масштабное обновление своих систем. В этой связи в течение дня онлайн-банкинг и отделения были недоступны.

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