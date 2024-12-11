У застосунках Meta стався технічний збій

Зокрема, у соцмережах росіяни почали спочатку скаржитись на проблеми із додатком WhatsApp - вони не мають змоги отримувати та надсилати повідомлення у всіх версіях месенджера.

Також про проблеми повідомляють користувачі Facebook, Instagram та Threads.

Водночас за даними сервісу Downdetector, у США фіксують понад 96 тисяч скарг на роботу Facebook і 69 тисяч на роботу Instagram. Причини збою поки невідомі.

Масштабна кібератака ГУР

Нагадаємо, у липні українська розвідка здійснила масштабну кібератаку на фінансовий сектор Росії. Тоді було уражено сервіси головних російських банків.

Під удар потрапили провайдери, національні платіжні системи, соціальні мережі та месенджери, урядові ресурси та десятки інших сервісів.

Також повідомлялося, що у росіян фіксувалися проблеми зі зняттям готівки у банкоматах.

Детальніше про наслідки масштабної кібератаки ГУР - за посиланням.