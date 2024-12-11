В приложениях Meta произошел технический сбой

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой в среду, 11 декабря. На проблемы с приложениями жалуются на территории Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector и Telegram-канал "Риа.Новости".
В частности, в соцсетях россияне начали сначала жаловаться на проблемы с приложением WhatsApp - они не имеют возможности получать и отправлять сообщения во всех версиях мессенджера.
Также о проблемах сообщают пользователи Facebook, Instagram и Threads.
В то же время по данным сервиса Downdetector, в США фиксируют более 96 тысяч жалоб на работу Facebook и 69 тысяч на работу Instagram. Причины сбоя пока неизвестны.
Напомним, в июле украинская разведка осуществила масштабную кибератаку на финансовый сектор России. Тогда были поражены сервисы главных российских банков.
Под удар попали провайдеры, национальные платежные системы, социальные сети и мессенджеры, правительственные ресурсы и десятки других сервисов.
Также сообщалось, что у россиян фиксировались проблемы со снятием наличных денег в банкоматах.
Детальнее о последствиях масштабной кибератаки ГУР - по ссылке.
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