В приложениях Meta произошел технический сбой

В частности, в соцсетях россияне начали сначала жаловаться на проблемы с приложением WhatsApp - они не имеют возможности получать и отправлять сообщения во всех версиях мессенджера.

Также о проблемах сообщают пользователи Facebook, Instagram и Threads.

В то же время по данным сервиса Downdetector, в США фиксируют более 96 тысяч жалоб на работу Facebook и 69 тысяч на работу Instagram. Причины сбоя пока неизвестны.

Масштабная кибератака ГУР

Напомним, в июле украинская разведка осуществила масштабную кибератаку на финансовый сектор России. Тогда были поражены сервисы главных российских банков.

Под удар попали провайдеры, национальные платежные системы, социальные сети и мессенджеры, правительственные ресурсы и десятки других сервисов.

Также сообщалось, что у россиян фиксировались проблемы со снятием наличных денег в банкоматах.

Детальнее о последствиях масштабной кибератаки ГУР - по ссылке.