Заставу Тандиру урізали у шість разів: яку суму визначив суд

Київський апеляційний суд значно зменшив заставу для колишнього судді Олексія Тандира, якого обвинувачують у смертельній ДТП із загибеллю нацгвардійця Вадима Бондаренка.

За даними РБК-Україна, сума застави скорочена з майже 120 млн гривень до 20 млн гривень.

Під час розгляду апеляції захист просив відпустити Тандира із СІЗО під особисті зобов’язання або повністю скасувати запобіжний захід.

Адвокати посилалися на рішення Європейського суду з прав людини, який, за їх словами, визнав, що тримання обвинуваченого під вартою протягом 2,8 року порушує Конвенцію з прав людини, а ризики втечі чи тиску на свідків не доведені.

Позиція сторони потерпілих

Представники родини загиблого наголосили, що процес розгляду справи затягується: зі 100 призначених судових засідань відбулося лише близько половини.

Також свідки заявили, що після аварії від обвинуваченого було чути запах алкоголю, а сам він спочатку заперечував, що перебував за кермом.