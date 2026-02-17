Залог Тандыру урезали в шесть раз: какую сумму определил суд

Киевский апелляционный суд значительно уменьшил залог для бывшего судьи Алексея Тандыра, которого обвиняют в смертельном ДТП с гибелью нацгвардейца Вадима Бондаренко.

По данным РБК-Украина, сумма залога сокращена с почти 120 млн гривен до 20 млн гривен.

Во время рассмотрения апелляции защита просила отпустить Тандыра из СИЗО под личные обязательства или полностью отменить меру пресечения.

Адвокаты ссылались на решение Европейского суда по правам человека, который, по их словам, признал, что содержание обвиняемого под стражей в течение 2,8 года нарушает Конвенцию по правам человека, а риски побега или давления на свидетелей не доказаны.

Позиция стороны потерпевших

Представители семьи погибшего отметили, что процесс рассмотрения дела затягивается: из 100 назначенных судебных заседаний состоялось лишь около половины.

Также свидетели заявили, что после аварии от обвиняемого был слышен запах алкоголя, а сам он сначала отрицал, что находился за рулем.