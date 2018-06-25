Заставить Путина освободить Сенцова смог бы президент Турции, - адвокат

Динзе уверен, что Путин прислушивается к мнению Эрдогана

Президент России Владимир Путин прислушается к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в вопросе освобождения украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает в российской колонии. Об этом заявил адвокат украинца Дмитрий Динзе, сообщает Крым.Реалии.

"Я знаю такого человека, который определенным образом нажал или попросил, и Путин выполнил. Это президент Турции... как раз к нему прислушивается Владимир Владимирович", - сказал Дінзе.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский омбудсмен Людмила Денисова обращается к руководителю Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации Геннадию Корниенко с просьбой срочно предоставить ей допуск на посещение политзаключенного Олега Сенцова. Денисова сообщает, что у Сенцова отказывают рецепторы.

Также напомним, что ранее сегодня сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган и правящая в Турции Партия справедливости и развития (АКР) заявили о своей победе на выборах.