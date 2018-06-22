У Сенцова відмовляють рецептори, - Денісова

За словами омбудсмена, криза може трапитися у будь-який момент

Український омбудсмен Людмила Денісова звертається до керівника Федеральної служби виконання покарань Російської Федерації Геннадія Корнієнка з проханням терміново надати їй допуск на відвідання політв'язня Олега Сенцова. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Денісова повідомила, що говорила з адвокатом Олега Сенцова Дмитром Дінзе, який сьогодні був у Олега.

"Говорить, що Олег дуже блідий, мало рухається, майже не встає з ліжка. Лікарі кажуть, що в нього вже відмовляють рецептори. Друга криза (перша була на 26-й день голодування) може статися в будь-який момент. Як припускає адвокат, з цього моменту одразу почнуть примусове годування", - повідомила омбудсмен.

За її словами, ситуація небезпечна.

Нагадаємо, 29 травня Денісова також звернулась до радника президента РФ Михайла Федотова з проханням посприяти її візиту до Сенцова.

Засуджений на 20 років ув'язнення у справі "кримських терористів" режисер Сенцов оголосив безстрокове голодування - він вимагає звільнення всіх українських політв'язнів в Росії.

Сенцов сказав, що буде голодувати навіть до фатального кінця.