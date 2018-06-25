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Інтерв'ю

Ердоган заявив про свою перемогу на виборах президента Туреччини

НовиниПолітика    25.06.2018 - 00:01
Фото: Реджеп Таїп Ердоган (з відкритих джерел)
Фото: Реджеп Таїп Ердоган (з відкритих джерел)

На виборах до парламенту перемагає правляча Партія справедливості і розвитку

Реджеп Таїп Ердоган і правляча в Туреччині Партія справедливості і розвитку (АКР) заявили про свою перемогу на виборах. Про це повідомляє агентство Reuters.

"Наш народ дав нам право на виконання президентських і законодавчих обов'язків. Сподіваюся, ніхто не намагатиметься засумніватися в результатах і використовувати демократію, щоб виправдати власну поразку", - заявив Ердоган ще під час підрахунку голосів.

Водночас опозиція заявляє, що поки рано визнавати поразку і вважає, що Ердоган ще може набрати менше необхідних 50 відсотків, оскільки досі не надійшли результати з найбільших міст країни, які традиційно підтримують опозицію.

За підсумками підрахунку 96% голосів нинішній президент Туреччини набрав 53%, а його основний суперник - представник Республіканської народної партії (РНП) Мухаррем Інджі - 31%.

Під час паралельних парламентських виборів правляча партія АКР набрала 43%, її найближчий союзник - Партія націоналістичного руху - 11%, у РНП - 23% голосів, у прокурдської Народно-демократичної партії - 11%.

Нагадаємо, в Туреччині 24 червня відбувалося голосування на дострокових президентських і парламентських виборах.

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Теги публікації: Турция, президентские выборы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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