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Інтерв'ю

Змусити Путіна звільнити Сенцова зміг би президент Туреччини, - адвокат

НовиниСуспільство    25.06.2018 - 16:43
Фото: Реджеп Таїп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)
Фото: Реджеп Таїп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Дінзе впевнений, що Путін прислуховується дот думки Ердогана

Президент Росії Володимир Путін прислухається до президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана у питанні звільнення українського режисера Олега Сенцова, який голодує в російській колонії. Про це заявив адвокат українця Дмитро Дінзе, повідомляє Крим.Реалії.

"Я знаю таку людину, яка певним чином натиснула або попросила, і Путін виконав. Це президент Туреччини… Якраз до нього прислуховується Володимир Володимирович", - сказав Дінзе.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що український омбудсмен Людмила Денісова звертається до керівника Федеральної служби виконання покарань Російської Федерації Геннадія Корнієнка з проханням терміново надати їй допуск на відвідання політв'язня Олега Сенцова. Денісова повідомляє, що у Сенцова відмовляють рецептори.

Також нагадаємо, що раніше сьогодні повідомлялось, що Реджеп Таїп Ердоган і правляча в Туреччині Партія справедливості і розвитку (АКР) заявили про свою перемогу на виборах.

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Теги публікації: Олег Сенцов, Володимир Путін, Реджеп Тайіп Ердоган  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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