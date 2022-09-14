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Заставили отворачиваться по звонку. Заключенным запретили смотреть на Навального в колонии РФ

Новина українською →
Россия, Среда 14 сентября 2022 20:04
Заставили отворачиваться по звонку. Заключенным запретили смотреть на Навального в колонии РФ Фото: Алексей Навальный (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Заключенным исправительной колонии во Владимирской области, в которой находится Алексей Навальный, запретили смотреть на оппозиционера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".

По словам родственников заключенных, когда ведут Навального, раздается три звонка. Это сигнал для заключенных, по которому они должны отвернуться или отойти от окон, если Навальный в этот момент находится на улице.

Также они рассказали, что содержащихся в колонии отправляют на войну в Украине.

Напомним, Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима из-за дела о мошенничестве и оскорблении судьи.

Кроме того, сотни полицейских заставили уволиться в России из-за поддержки политика.

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