Заставили отворачиваться по звонку. Заключенным запретили смотреть на Навального в колонии РФ
Заключенным исправительной колонии во Владимирской области, в которой находится Алексей Навальный, запретили смотреть на оппозиционера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".
По словам родственников заключенных, когда ведут Навального, раздается три звонка. Это сигнал для заключенных, по которому они должны отвернуться или отойти от окон, если Навальный в этот момент находится на улице.
Также они рассказали, что содержащихся в колонии отправляют на войну в Украине.
Напомним, Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима из-за дела о мошенничестве и оскорблении судьи.
Кроме того, сотни полицейских заставили уволиться в России из-за поддержки политика.
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