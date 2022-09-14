Заставили отворачиваться по звонку. Заключенным запретили смотреть на Навального в колонии РФ

Заключенным исправительной колонии во Владимирской области, в которой находится Алексей Навальный, запретили смотреть на оппозиционера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Медузу ".

По словам родственников заключенных, когда ведут Навального, раздается три звонка. Это сигнал для заключенных, по которому они должны отвернуться или отойти от окон, если Навальный в этот момент находится на улице.

Также они рассказали, что содержащихся в колонии отправляют на войну в Украине.