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Змусили відвертатися по дзвінку. Ув'язненим заборонили дивитися на Навального в колонії РФ

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Росія, Середа 14 вересня 2022 20:04
Змусили відвертатися по дзвінку. Ув'язненим заборонили дивитися на Навального в колонії РФ Фото: Олексій Навальний (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Ув'язненим виправної колонії у Володимирській області, в якій перебуває Олексій Навальний, заборонили дивитися на опозиціонера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

За словами родичів ув'язнених, коли ведуть Навального, лунає три дзвінки. Це сигнал для ув'язнених, за яким вони повинні відвернутися або відійти від вікон, якщо Навальний в цей момент знаходиться на вулиці.

Також вони розповіли, що утримуваних у колонії відправляють на війну в Україні.

Нагадаємо, Навального засудили до дев'яти років колонії суворого режиму через справу про шахрайство і образу судді.

Крім того, сотні поліцейських змусили звільнитися у Росії через підтримку політика.

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Російська Федерація Навальний
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