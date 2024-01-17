Застава за житло у Польщі: як оформити договір оренди та повернути гроші

Що таке кауція та як її можна оплатити

Одноразовий завдаток при оренді житла у Польщі має назву "кауція". Цей внесок є одним із основних елементів договору найму житла. Передбачається, що сума кауції повертається квартирантам після завершення оренди. Але лише за умови, якщо стан квартири не погіршився. Кауція є своєрідною гарантією компенсації шкоди приміщенню. Але неповернення застави орендодавцем при виселенні квартирантів є одним з найпоширеніших порушень договору оренди.

Сума кауції визначається за домовленістю сторін, але найчастіше її розмір дорівнює оплаті за оренду житла за 1-2 місяці. У договорі важливо вказати, у якій формі вноситься застава, суму та дату переказу коштів.

Якщо кауцію сплатили готівкою, необхідно підписати додатковий документ, у якому зазначити, що орендодавець отримав завдаток саме так. Якщо був здійснений переказ коштів на банківський рахунок, то обов’язково в описі до переказу потрібно написати, що це "кауція" за оренду житла, вказавши дату.

Фото: Заставу беруть як гарантію відкшкодування збитків (unsplash.com)

Що треба зробити, щоб потім повернути гроші

Перед підписанням договору оренди варто створити протокол із детальним описом стану житлового приміщення та усього майна у ньому. Варто детально описати всі речі, які знаходяться у помешканні, їхній технічний стан, зазначити усі пошкодження та зношення. Також слід сфотографувати квартиру та додати світлини до протоколу із зазначенням дати. Потім цей протокол мають підписати обидві сторони.

Після завершення чи розірвання договору оренди треба буде скласти такий самий протокол. У ньому слід описати стан житла та майна на момент виїзду орендаря. Підписуючи такий протокол, власник житла визнає, що не має претензій до стану квартири. Потім орендодавець має повернути квартиранту суму внесеної кауції. На повернення грошей власник житла має 30 днів з часу виїзду наймачів з квартири.

Водночас власник може відмовитися від складання протоколів, каже координаторка інфолінії та консультаційного пункту "Українського дому" Оксана Пестрикова. Це стає причиною, чому потім украй складно змусити його повернути завдаток. Орендодавець може вказувати на нібито на гірший стан житла, ніж до початку підписанням договору оренди. Але все одно варто зробити фотографії житла перед заїздом та виїздом. Згодом вони можуть бути доказами у конфлікті з власником житла чи у судовому процесі.

Фото: Перед підписанням договору слід склати протокол і зробити фото (pixabay.com)

Якщо власник не повертає кауцію: алгоритм дій

Якщо після 30 днів орендодавець не повернув наймачу суму застави, необхідно звернутися до нього з документом "вимога оплати" (wezwanie do zapłaty). Ця вимога пишеться в довільній формі. В документі орендар просить власника житла повернути заставу, вказує її суму та дату внесення коштів. До листа можна додати копію документа про таку оплату. Також на власний розсуд можна вказати термін, до якого орендодавець має повернути гроші після отримання цього листа. Документи обов’язково потрібно надсилати рекомендованим листом під розписку (list polecony za potwierdzeniem odbioru), завдяки чому орендар отримає письмове підтвердження того, що лист було вручено власнику житла.

Якщо у вказаний термін сума застави так і не буде повернута, орендар може звернутися до суду. Підтвердження вручення листа власнику житла буде доказом, що колишній квартирант зробив все можливе для повернення своїх коштів.

До суду можна звернутися самостійно, зібравши документи:

підтвердження отримання орендодавцем листа з вимогою оплати;

документи, які підтверджують сплату "кауції";

підписаний протокол, за яким власник житла не мав претензій до стану квартири після виїзду орендаря. Якщо протоколу немає, варто додати інші матеріали (фотографії, листування у соціальних мережах), які б доводили брак претензій від орендодавця чи факт того, що житло повернули у належному стані;

заповнена позовна заява в справі повернення кауції, яку можна отримати у цивільному суді.

Також у разі виникнення будь-яких питань чи проблем можна звертатися до консультаційного пункту Українського дому у Варшаві, який працює за адресою вулиця Андерса, 29 з понеділка по п’ятницю від 10:00 до 18:00 та щосуботи від 10:00 до 17:00.

Отримати консультацію можна також за телефоном: +48 727 805 764, на сторінках у Facebook та Telegram, та написавши на електрону адресу: konsultacje@ukrainskidom.pl. Поради надаються польською та українською мовами.