Як орендувати квартиру в містах Польщі: корисні сайти та проекти

Більшість українських біженців у Польщі можуть розраховувати на безплатне житло упродовж 120 днів. Після цього стає актуальною оренди квартири.

Знайти варіанти житла у різних містах можна завдяки спеціальним проектам чи популярним ресурсам з оголошеннями, розповідає РБК-Україна з посиланням на ukrainianinpoland.pl.

Спеціальний додаток для українців з варіантами різного житла

Українці створили для своїх співгромадян, які проживають у Польщі, спеціальний безкоштовний додаток для пошуку житла RentMe. Проект почав роботу в травні 2023 року.

Завдяки додатку можна шукати квартири, кімнати чи інші варіанти житла у Польщі. Ресурс збирає оголошення з найбільших польських сайтів оренди житла (Otodom, Gratka, OLX, Morizon, Domy) і показує варіанти відповідно до регіону та бюджету. Також через додаток надаються контакти власників нерухомості.

Завдяки RentMe на сьогодні можна знайти варіанти оренди житла у 10 містах Польщі, в тому числі:

Варшава;

Краків;

Познань;

Гданськ;

Вроцлав ;

Лодзь;

Бидгощ;

Щецин.

Застосунок доступний польською, англійською та українською мовами.

Фото: Будинки у Польщі (unsplash.com)

Які сайти з пошуку житла популярні у Польщі

Українці у Польщі можуть скористатися популярними у Польщі сайтами для самостійного пошуку житла в оренду. На багатьох з них є окремий розділ з пропозиціями для українців.

OLX – один із найпопулярніших сайтів безкоштовних оголошень;

Gratka – також у списку популярних ресурсів. Також має розділ спеціально для біженців з України;

Gethome – польський портал безкоштовних оголошень, в том числі й з оренди житла;

Otodom – ресурс для пошуку продажу та оренди житла із сотнями оголошень на день;

Nieruchomosci – розміщені оголошення з продажу та оренди житла по всій території Польщі;

PomagamUkrainie – державний сайт допомоги біженцям з України, де пропонуються варіанти як безкоштовного житла, так і довгострокової оренди по всій території Польщі;

Nocowanie – база пропозицій житла у будь-якому місті Польщі

Ukrainetakeshelter – сервіс із пошуку безкоштовного житла для українців як у Польщі, так і по всьому світу;

Ukrainesupport – допомогу у пошуку безкоштовного житла та транспорту для біженців з України по всій території ЄС;

Uasupport – спільний проект з благодійним порталом airbnb.org з безкоштовними пропозиціями щодо тимчасового проживання;

Morizon – україномовний ресурс із пошуку житла в Польщі;

Uasos – ресурс пропонує варіанти оренди нерухомості.

Проект для пошуку співмешканців для спільної оренди

Для українців, які не можуть орендувати житло за повною ринковою вартістю, пропонується знайти людей, з якими можна знімати квартиру спільно. Для цього варто скористатися платформою EU4UA, яка також допомагає знайти безкоштовне житло у Європі.

Фото: Проект допомагає знайти співмешканців для оренди (pixabay.com)

Для того, щоб знайти співмешканця, треба зареєструватися на платформі, розповісти в анкеті про себе. Можна вивчати профілі інших людей у пошуку кандидатури, яка підходить, а можна чекати, поки інші користувачі перші напишуть. Далі можна поспілкуватися із потенційними співмешканцями, щоб зрозуміти, чи приймати запит.

На цій платформі також можна знайти безкоштовне або пільгове житло.

Доступна оренда житла від фонду Habitat for Humanity Poland

Благодійний фонд Habitat for Humanity Poland у співпраці з IOM Polska (Міжнародна організація з міграції) реалізує в Польщі програму допомоги в оренді житла для сімей з України. Йдеться про посередництво між власниками квартир та біженцями.

Допомогу можуть отримати вразливі категорії біженців. Учасникам програми пропонують два варіанти житла на вибір. Договір на суборенду укладається на 6-12 місяців. Щоб долучитися, потрібно заповнити спеціальну анкету. Також можна звернутися на гарячу лінію: +48 799 351 115. Працівники фонду консультують українською мовою.

Нагадаємо, ми писали, які організації допомагають українцям виїхати за кордон. Звернутися можна за безкоштовною допомогою до волонтерів кількох проектів.

Також ми розповідали, скільки коштують квартири у Кракові та передмісті. Це одне з найдорожчих міст Польщі. Житло у Кракові дороге як на первинному, так і на вторинному ринку.

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