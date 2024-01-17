Залог за жилье в Польше: как оформить договор аренды и вернуть деньги

Что такое кауция и как ее можно оплатить

Одноразовый задаток при аренде жилья в Польше называется "кауция". Этот взнос является одним из главных частей контракта найма жилья. Предполагается, что сумма кауции возвращается квартирантам после аренды. Но только при условии, если состояние квартиры не ухудшилось. Кауция является своеобразной гарантией возмещения вреда помещению. Но невозврат залога арендодателем при выселении квартирантов является одним из наиболее распространенных нарушений договора аренды.

Сумма кауции определяется по договоренности сторон, но чаще ее размер равен оплате за аренду жилья за 1-2 месяца. В договоре важно указать, в какой форме вносится залог, сумму и дату перевода средств.

Если кауцию заплатили наличными, необходимо подписать дополнительный документ, в котором указать, что арендодатель получил задаток именно так. Если был произведен перевод средств на банковский счет, то обязательно в описании к переводу нужно написать, что это "кауция" за аренду жилья, указав дату.

Фото: Залог берут как гарантию возмещения ущерба (unsplash.com)

Что нужно сделать, чтобы потом вернуть деньги

Перед подписанием договора аренды следует создать протокол с подробным описанием состояния жилого помещения и всего имущества в нем. Следует подробно описать все вещи, которые находятся в доме, их техническое состояние, указать все повреждения и износ. Также следует сфотографировать квартиру и добавить фотографии в протокол с указанием даты. Затем этот протокол должен быть подписан обеими сторонами.

После завершения или расторжения договора аренды нужно будет составить такой же протокол. В нем следует описать состояние жилья и имущества к моменту выезда арендатора. Подписывая такой протокол, владелец жилья признает, что не имеет претензий к состоянию квартиры. Затем арендодатель должен вернуть квартиранту сумму внесенной кауции. На возврат денег владелец жилья имеет 30 дней со времени выезда съемщиков из квартиры.

В то же время владелец может отказаться от составления протоколов, говорит координатор инфолинии и консультационного пункта "Украинского дома" Оксана Пестрикова. Это становится причиной, почему потом очень сложно заставить его вернуть задаток. Арендодатель может указывать на якобы худшее состояние жилья, чем до начала подписанием договора аренды. Но все равно следует сделать фотографии жилья перед заездом и выездом. Впоследствии они могут являться доказательствами в конфликте с собственником жилья или в судебном процессе.

Фото: Перед подписанием договора следует составить протокол и сделать фото (pixabay.com)

Если владелец не возвращает кауцию: алгоритм действий

Если после 30 дней арендодатель не вернул нанимателю сумму залога, необходимо обратиться к нему с документом "требование оплаты" (wezwanie do zapłaty). Это требование пишется в произвольной форме. В документе арендатор просит собственника жилья вернуть залог, указывает его сумму и дату внесения средств. К письму можно добавить копию документа о такой оплате. Также по собственному усмотрению можно указать срок, в который арендодатель должен вернуть деньги после получения этого письма. Документы обязательно нужно посылать заказным письмом под расписку (list polecony za potwierdzeniem odbioru), благодаря чему арендатор получит письменное подтверждение того, что письмо было вручено владельцу жилья.

Если в указанный срок сумма залога так и не будет возвращена, арендатор может обратиться в суд. Подтверждение вручения письма владельцу жилья будет доказательством того, что бывший квартирант сделал все возможное для возврата своих средств.

В суд можно обратиться самостоятельно, собрав документы:

подтверждение получения арендодателем письма с требованием оплаты;

документы, подтверждающие уплату "кауции";

подписаный протокол, по которому владелец жилья не имел претензий к состоянию квартиры после выезда арендатора. Если протокола нет, следует добавить другие материалы (фотографии, переписку в социальных сетях), которые доказывали недостаток претензий от арендодателя или факт того, что жилье вернули в надлежащем состоянии;

заполненое исковое заявление по делу возвращения кауции, которое можно получить в гражданском суде.

Также в случае возникновения любых вопросов или проблем можно обращаться в консультационный пункт Украинского дома в Варшаве, который работает по адресу улица Андерса, 29 с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 и по субботам с 10:00 до 17 :00.

Получить консультацию можно также по телефону: +48 727 805 764, на страницах Facebook и Telegram, и написав по электронному адресу: konsultacje@ukrainskidom.pl. Советы предоставляются на польском и украинском языках.