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У яких містах Польщі найдорожча оренда квартир: вартість

Вівторок 12 грудня 2023 14:22
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У яких містах Польщі найдорожча оренда квартир: вартість Фото: Багатоквартирні будинки у Польщі (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Ціни на оренду житла у Польщі – серед найвищих у Європі. Зокрема, у Варшаві зняти квартиру дорожче, ніж у столиці Італії чи Австрії.

У яких містах Польщі найвищі ціни на оренду житла, РБК-Україна розповідає з посиланням на yavp.pl.

Польські міста увійшли до переліку європейських міст із найвищими цінами на орендоване житло. Згідно із дослідженням Property Index 2023 від компанії Deloitte, квартири у Варшаві дорожчі, ніж у багатьох європейських столицях.

У рейтингу міст із найвищими орендними ставками Варшава посідає 21 місце - середня вартість оренди житла складає 15,2 євро за квадратний метр. Водночас дешевше орендувати квартиру у Празі (14,4 євро/кв.м), Брюсселі (14 євро/кв.м), Лісабоні (13,7 євро/кв.м), Римі чи Мілані (13,3 євро/кв.м), Відні (9,1 євро/кв.м).

У Вроцлаві власники квартир просять в середньому 13,2 євро за квадратний метр. За цим показником Вроцлав посів 29 місце серед найбільших міст Європи, які включили до дослідження.

До рейтингу Deloitte також увійшли міста Польщі:

  • Гданськ (32 місце, в середньому 12,6 євро/кв.м);
  • Краків (34 місце, в середньому 12,2 євро/кв.м);
  • Лодзь (37 місце, в середньому 11,3 євро/кв.м);
  • Познань (43 місце, середня ціна 10,5 євро/кв.м);
  • Катовіце (53 місце, в середньому 8,5 євро/кв.м).

Автори дослідження звертають увагу, що значне зростання цін на оренду житла у 2023 році спостерігалося в Лодзі (+32,4%), Варшаві (+30,6%) і Гданську (+27,8%).

Нагадаємо, ми писали, за скільки років можна заробити на квартиру у країнах Європи. У Польщі зарплату треба відкладати упродовж 8 років.

Також ми розповідали, скільки коштує орендувати квартиру у великих містах Польщі. Найпопулярніші квартири на ринку – студії площею до 40 квадратів та великі квартири в межах 40-59 кв. метрів.

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