"Заспокоїли" окупантів. Прикордонники показали роботу мінометників в Бахмуті

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

"Увага, міни! У Бахмуті прикордонники-мінометники назавжди "заспокоюють" окупантів", - повідомили в службі.

За даними ДПСУ, оператори БПЛА виявили переміщення ворожих сил у приміській забудові. Підрозділ противника рухався в бік позицій українських захисників.

"Тож прикордонники-мінометники отримали задачу: знищити. І впоралися з цим на відмінно! 2 загарбників знищені, ще 3 - поранені", - повідомили в Держприкордонній службі.

Нагадаємо, вчора українські військові на запорізькому напрямку знищили російську станцію РЕБ з символічною назвою "Дзюдоист".

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