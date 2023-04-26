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"Заспокоїли" окупантів. Прикордонники показали роботу мінометників в Бахмуті

Новость на русском →
Бахмут, Середа 26 квітня 2023 18:29
"Заспокоїли" окупантів. Прикордонники показали роботу мінометників в Бахмуті Фото: Військові показали роботу прикордонників в Бахмуті (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Прикордонники ліквідували п'ятьох окупантів на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

"Увага, міни! У Бахмуті прикордонники-мінометники назавжди "заспокоюють" окупантів", - повідомили в службі.

За даними ДПСУ, оператори БПЛА виявили переміщення ворожих сил у приміській забудові. Підрозділ противника рухався в бік позицій українських захисників.

"Тож прикордонники-мінометники отримали задачу: знищити. І впоралися з цим на відмінно! 2 загарбників знищені, ще 3 - поранені", - повідомили в Держприкордонній службі.

Нагадаємо, вчора українські військові на запорізькому напрямку знищили російську станцію РЕБ з символічною назвою "Дзюдоист".

Раніше ми також показували, як українські морпіхи знищили російський танк Т-80

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Бахмут прикордонники окупанти Війна Росії проти України
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