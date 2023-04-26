"Успокоили" оккупантов. Пограничники показали работу минометчиков в Бахмуте
Пограничники ликвидировали пятерых оккупантов на Бахмутском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.
"Внимание, мины! В Бахмуте пограничники-минометчики навсегда "успокаивают" оккупантов", - сообщили в службе.
По данным ГНСУ, операторы БПЛА обнаружили перемещение вражеских сил в пригородной застройке. Подразделение противника двигалось в сторону позиций украинских защитников.
"Поэтому пограничники-минометчики получили задачу: уничтожить. И справились с этим на отлично! 2 захватчика уничтожены, еще 3 - ранены", - сообщили в Госпограничной службе.
Напомним, вчера украинские военные на запорожском направлении уничтожили российскую станцию РЭБ с символическим названием "Дзюдоист".
Ранее мы также показывали, как украинские морпехи уничтожили российский танк Т-80.
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