Заснув і не прокинувся. Росія приховує причини загибелі військових перед хвилею мобілізації, - СБУ

У перехопленні сибірячка розповідає мобілізованому чоловікові, якого відправили воювати на Донецький напрямок, про те, що мобілізовані повертаються додому у цинкових домовинах.

"Уже толпы мобилизованных домой обратно приезжают... В цинке. У нас в Сибири уже вообще до хр*на, чуть ли не каждый день пишут", - сказала вона.

Найбільше родичів дивує офіційна причина загибелі солдатів.

"Не то, чтобы там где-то на учениях, либо где-то там в боевых действиях… "Уснул и не проснулся". Вот, недавно, случай был. А он был там, на передке…", - зауважила жінка.

У свою чергу окупанти вважає, що російське командування намагається таким чином мінімізувати суспільну паніку перед новою хвилею мобілізації, яку в РФ планують провести в грудні.

"Сейчас скажи, что пиз*ец, всё, все там… умрут нах*й, и х*й кто пойдёт больше", - сказав він.

Так, новобранці вжедеморалізовані. За словами загарбника, частина з них калічить себе та не доїжджає до війни. Він розповів про перебування у наметовому містечку для мобілізованих у Новосибірську: "Там один, короче, себе вены вскрыл, второго порезали, третий от синьки сдох…".

Нагадаємо, частина російських військових здали свою зброю офіцерам та втекли пішки з України до Росії.

До того ж, окупант скаржився, що піти у відпустку можуть лише військові з каліцтвом.

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