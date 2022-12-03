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Уснул и не проснулся. Россия скрывает причины гибели военных перед волной мобилизации, - СБУ

Фото: Россия скрывает причины гибели военных перед волной мобилизации, - СБУ (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российское командование скрывает причины гибели своих военнослужащих перед новой волной мобилизации, чтобы предотвратить бунты в армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора, обнародованный СБУ.

В перехвате сибирячка рассказывает мобилизованному мужчине, которого отправили воевать на Донецкое направление, о том, что мобилизованные возвращаются домой в цинковых гробах.

"Уже толпы мобилизованных домой обратно приезжают... В цинке. У нас в Сибири уже вообще до хр*на, чуть ли не каждый день пишут", - сказала она.

Больше всего родственников удивляет официальная причина гибели солдат.

"Не то, чтобы там где-нибудь на учениях, или где-то там в боевых действиях… "Уснул и не проснулся". Вот, недавно, случай был. А он был там, на передке…", - отметила женщина.

В свою очередь оккупанты считают, что российское командование пытается таким образом минимизировать общественную панику перед новой волной мобилизации, которую в РФ планируют провести в декабре.

"Сейчас скажи, что пиз*ец, всё, все там… умрут нах*й, и х*й кто пойдёт больше", - сказал он.

Так, новобранцы уже деморализованы. По словам захватчика, часть из них калечит себя и не доезжает до войны. Он рассказал о пребывании в палаточном городке для мобилизованных в Новосибирске: "Там один, короче, себя вены вскрыл, второго порезали, третий от синьки сдох…".

Напомним, часть российских военных сдали свое оружие офицерам и сбежали пешком из Украины в Россию.

К тому же оккупант жаловался, что уйти в отпуск могут только военные с увечьем.

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