Засновниця The Yard звинуватила власника ТМ "Доміно" Шухніна в інформаційній атаці: що відомо

Як відомо, раніше у ЗМІ з’явилася низка матеріалів, у яких Шухнін заявив про замах на себе, натякнувши, шо за цим стоять власники компанії The Yard.

Рудковська вважає, що закиди переросли у тиск і становлять особисту загрозу для її життя.

"У світлі останніх подій, заяв, інсинуацій на дискредитаційній кампанії, я почала боятися за своє життя. Коли дорослий, фізично сильний донецький парубок агресивно перекладає свої проблеми з грошима та квадратними метрами на жінку - це з одного боку виглядає дуже кумедно, а з іншого становить реальну загрозу", - заявила підприємиця.

Також вона вважає, що Шухнін "намагається виставити себе жертвою, публікуючи фото побитого обличчя, до якого вона не має жодного стосунку".

"Крім того, з метою подальшого тиску та дискредитації зареєстрував безпідставні кримінальні провадження, попри на те, що фактично є господарсько-правові відносини щодо оренди приміщення. Але як практика показує обшуки більш дієвіші", - додає Рудковська.

На її думку, звинувачення Шухніна в інциденті, що з ним стався є нічим іншим, як наклепом та навмисною дискредитацію.

"Ми щиро співчуваємо його травмі, але звинувачення на нашу адресу є відвертим наклепом. Ми не маємо жодного стосунку до цієї події й готові відстоювати свою репутацію та ім’я компанії в суді", - заявила Рудковська.

Вона також пояснила, що хвиля публікацій у ЗМІ стала інструментом тиску, організованим після того, як Шухніну відмовили в оренді приміщення. В компанії вважають, що стали жертвою корпоративної війни між двома магазинами.

Підприємиця вважає, що це приміщення виявилось дуже принциповим для цього клієнта, адже повз нього був гарантований трафік цільової аудиторії, оскільки поруч розташований магазин-конкурент, який вже давно працює в цьому місці.

Не отримавши згоду на укладання договору, він удавався до різних дій - від прохань через спільних знайомих до погроз, заявила Рудковська.

"Звичайне бізнесове рішення відмовити у наданні приміщення в оренду, які ми приймаємо регулярно, стало причиною брудної інформаційної кампанії проти нас та вкрай неадекватних дій нашого потенційного партнера, який, на щастя, їм так і не став", - резюмувала вона.